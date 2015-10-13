في_القمة - زيزو ' اللاعب ' ضد الزمالك.. 3 أهداف ونهائي تاريخي وشغب أنهى الخسارة الثانية

سيقود عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" نجم الأهلي السابق الفريق في مواجهة الزمالك في كأس السوبر المصرية مستعيدا ذكرياته في مواجهة القلعة البيضاء.

وتولى زيزو مقاليد الإمبراطورية الحمراء خلفا لفتحي مبروك وسيقود دفة الأهلي في مواجهة الغريم التقليدي الزمالك في كأس السوبر الخميس المقبل في الإمارات.

ويمتلك زيزو ذكريات كثيرة في مواجهة الزمالك الذي لعب أمامه كثيرا وواجهه أيضا عدة مرات وهو مدربا على مقاعد البدلاء.

وسيقدم FilGoal.com تقريرين قبل قمة السوبر عن مواجهات زيزو السابقة أمام بطل الثنائية المصرية والبداية ستكون من سبعينيات القرن الماضي حين كان لاعبا في صفوف القلعة الحمراء.

خسارة وشغب

واجه زيزو الزمالك 9 مرات منها 7 رسمية ولم يخسر سوى مباراة واحدة كانت ودية وزار شباك الفريق الأبيض 3 مرات.

لعب زيزو أمام الزمالك لأول مرة في حياته مباراة ودية كانت يوم 10 سبتمبر 1971 وخسرها بهدفين لهدف في الإسكندرية حين سجل هدفي الأبيض نجمه الراحل طه بصري.

بينما كانت مباراته الرسمية الأولى ضد القلعة البيضاء مليئة بالأحداث الساخنة التي أدت إلى عدم استكمالها وإلغاء مسابقة الدوري ذلك الموسم.

سجل زيزو هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 61 بعدما تقدم للزمالك علي خليل في الدور الأول من موسم 1971-1972 لكن احتسب حكم المباراة محمد دياب العطار "ديبة" ركلة جزاء بعد أربع دقائق ترجمها لاعب الأبيض فاروق جعفر بنجاح لتشتعل الأمور في المدرجات.

رفض حارس الأهلي مروان كنفاني استئناف اللعب عقب تقدم الزمالك وبدأت أعمال الشغب في المدرجات لتتوقف المباراة بعد هدف "روقة" ويقوم الحكم بإلغاءها قبل أن يقرر اتحاد الكرة تأجيل الدوري لأجل غير مسمى وتقرر النيابة العامة فتح تحقيق فيما حدث في المباراة وأصر الحكم على تحميل حارس الأهلي مسؤولية ما حدث.

هدفان وتتويج

واجه زيزو الزمالك للمرة الثالثة وديا يوم 8 سبتمبر 1972 ونجح في تسجيل الهدف الثاني في فوز فريقه 2-1 بعدما تقدم للأهلي صلاح حسني وأحرز حسن شحاتة هدفا متأخرا.

ثم جاءت المواجهة الرسمية المكتملة الأولى لزيزو ضد الفارس الأبيض والتي كانت في الدوري موسم 1972-1973 وانتهت بالتعادل 1-1. غزل المحلة توج بلقب المسابقة ذلك الموسم.

وفي موسم 1974-1975 أحرز زيزو هدفه الثالث ضد الزمالك ليقود فريقه للفوز 2-1 في الدور الأول من الدوري الذي توج به الأهلي ذلك الموسم وشارك أيضا في لقاء الدور الثاني الذي انتهى بالتعادل السلبي.

عودة تاريخية

غاب زيزو عن مواجهة الزمالك موسمين ليعود أساسيا في مباراة تاريخية لا تنسى هي نهائي كأس مصر عام 1978.

وفور خروجه من الملعب ودخول محمود الخطيب بدلا منه أدرك الأهلي التعادل أمام الزمالك قبل أن يفوز في النهاية 4-2 في واحدة من أجمل وأقوى مواجهات القطبين عبر التاريخ.

ثم شارك زيزو في مباراة الدور الثاني في الدوري موسم 1978-1979 التي انتهت 1-1 وتوج الأهلي باللقب في النهاية.

وكانت آخر مواجهاته ضد الزمالك تعادل سلبي في الدور الأول من الدوري موسم 1979-1980 الذي حصده أيضا الفريق الأحمر وشارك وقتها بديلا لمختار مختار.

انتصر زيزو على الزمالك 3 مرات وخسر مرتين فقط إحداهما في مباراة 1971 التي لم تستكمل وسجل ثلاثة أهداف منهم واحد في مباراة ودية.