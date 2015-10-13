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الإسماعيلي يقرر إيقاف أحمد سمير فرج وشوقي السعيد

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الإسماعيلي يقرر إيقاف أحمد سمير فرج وشوقي السعيد الإسماعيلي يقرر إيقاف أحمد سمير فرج وشوقي السعيد

قرر أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي إيقاف ثنائي الفريق أحمد سمير فرج وشوقي السعيد، مع خصم جزء من المستحقات المادية.

وشمل قرار ميدو خصم 50 ألف جنيه من مستحقات أحمد سمير فرج مع إيقافه لمدة شهر، وخصم 25 ألف جنيه من مستحقات شوقي السعيد مع إيقافه لمدة أسبوعين، مع وضع برنامج بدنى للاعبين مع مخطط الأحمال طارق الباروكى.

وقال ميدو للصحفيين: "اللاعبان خالفا بنود لائحة الفريق، وخرجا عن الخط العام الذي وضعه الجهاز الفني".

وتابع "لن أسمح بوجود تكتلات للاعبين داخل الفريق، ولا يوجد نجم واحد".

وأكمل "وجود أي لاعب في الإسماعيلي يعتمد على التزامه داخل وخارج الملعب، وشعوره بالمسؤولية تجاه اسم وقيمة النادي بجانب الأداء الرجولي في التدريبات".

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