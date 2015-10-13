وصول 4 جثامين لمصريين توفوا بالسعودية والأردن والعراق

وصل مطار القاهرة الدولي، جثامين 4 مواطنين مصريين توفوا بالسعودية والأردن والعراق ، وقامت سلطات الحجر الصحي بالمطار بإنهاء إجراءات الإفراج الصحي والتصريح بالدفن.

وصرح مصدر بالمطار أن جثمان المواطنين ” محمود ع ه”، و ” سعيد م ك” وصلا القاهرة على الطائرة السعودية القادمة من الدمام، وأفادت التقارير الطبية المصاحبة للجثمانين أن الوفاة نتجت عن إصابتهما في حادث مروري وتم تسليم الجثمان إلى ذويهما لدفنهما بمقابر الأسرة بمحافظة كفر الشيخ .

كما وصل القاهرة أيضا جثمان ” عزيز س ج” قادمًا من الأردن على الطائرة المصرية القادمة من عمان وأفادت التقارير الطبية المصاحبة للجثمان أن الوفاة نتجت عن إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية وتم تسليم الجثمان إلي شقيقه لدفنه بمقابر الأسرة بمحافظة الشرقية .

ووصل جثمان ” هانى ع ق” قادمًا من بغداد على الطائرة العراقية ، وأفادت التقارير الطبية المصاحبة للجثمان أن الوفاة نتجت عن إصابته في حادث أثناء عمله بإحدى مواقع البترول وتم تسليم الجثمان إلي شقيقه لدفنه بمقار الأسرة بمحافظة دمياط .