زيدان: رونالدو الأفضل في العالم.. وميسي هو سبب معدله التسجيلي المذهل

يرى زين الدين زيدان لاعب ريال مدريد السابق أن المعدل التهديفي الكبير لنجم الفريق كريستيانو رونالدو سببه المنافسة الدائمة مع أيقونة برشلونة ليونيل ميسي.

وقال بطل كأس العالم 1998 مع فرنسا للبرنامج التلفزيوني (كانال فوتبول كلوب):"تسجيل من 50 إلى 55 هدفا في الموسم أمر غير طبيعي".

وأضاف "عليك أن ترى رونالدو في المران. يريد التسجيل في كل كرة في كل مباراة في كل ركلة ركنية. يريد الفوز دائما".

وأردف "هناك سبب لكل هذا وهو أن لاعبا أخر في الجهة المقابلة يدفعه لذلك. هي المنافسة مع ميسي".

وتابع "هو لا يحتاج لهذه المنافسة كي يؤدي جيدا لكن ما يجعله يسجل كل هذه الأهداف هو أنه يقول لنفسه هذا العام لابد أن أسجل أكثر من اللاعب الأخر".

وعن رغبة باريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع رونالدو أوضح زيدان "هو أفضل لاعب في العالم لذا من الطبيعي أنك تريد الحصول على خدماته".

وأتم "لكنه مرتاح في ريال مدريد. منذ أن رحل راؤول وقد أصبح الأسطورة الأخرى لهذا النادي".