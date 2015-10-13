دورتموند: خططنا واضحة بالنسبة لأوبامييانج.. واللاعب: لم أرد الرحيل مطلقا

رد مايكل زورك المدير الرياضي لبروسيا دورتموند الألماني على رغبة نادي برشلونة الإسباني في الحصول على خدمات لاعب فريقه بيير أوباميانج الجابوني.

وذكرت تقارير إسبانية أن مدرب برشلونة لويس إنريكي يطمح للحصول على خدمات اللاعب يناير المقبل بعد انتهاء عقوبة عدم قيد لاعبين جدد المفروضة على النادي الكاتالوني.

ويقدم أوباميانج أداء مذهلا الموسم الحالي فسجل 14 هدفا في 14 مباراة لعبها في كل البطولات.

وقال زورك لصحيفة (بيلد) الألمانية:"خططنا واضحة مع أوباميانج".

وأوضح اللاعب نفسه "أنا هنا بكل قلبي مع دورتموند. لم أرد الرحيل مطلقا".

وذكرت تقارير أخرى إمكانية انتقال اللاعب إلى ليفربول الإنجليزي بعد تولي مدرب دورتموند السابق يورجن كلوب قيادة الأخير خلفا للمقال برندان رودجرز.