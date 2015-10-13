دي بروين: أجويرو سيكون سعيدا عند عودته.. هو من الأفضل في العالم

أثنى كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي على زميله سيرجيو أجويرو وأكد أن الفريق سيتأثر بغيابه بسبب الإصابة.

وأصيب الدولي الأرجنتيني في مباراة منتخب بلده ضد ضيفه الإكوادور التي خسرها بهدفين دون مقابل في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2018.

وسيغيب لاعب أتليتكو مدريد السابق عن الملاعب شهرا للإصابة ولن يلحق بمواجهة الدربي ضد مانشستر يونايتد ومباراة البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال الشهر المقبل.

وقال الدولي البلجيكي لقناة (Sky Sports):"هو من أفضل المهاجمين في العالم ويصنع العديد من الفرص. سجل خمسة أهداف في المباراة الأخيرة ضد نيوكاسل يونايتد والآن سنلعب بدونه".

وأضاف "سنحاول تقديم أداء جيد من غيره وسيكون سعيدا عندما يعود للفريق".