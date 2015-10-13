بيليه: منتخب البرازيل يمتلك أفضل اللاعبين لكن هذه هي مشكلته

قال أسطورة كرة القدم بيليه إن منتخب بلده البرازيل يمتلك مجموعة ممتازة من اللاعبين لكنه يفتقد للانسجام والعمل الجماعي.

وخسرت البرازيل بدون نجمها الموقوف نيمار مباراتها الأولى أمام المضيف تشيلي بهدفين دون مقابل في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2018.

وعانى السيليساو من إخفاقات عديدة في السنوات الأخيرة فخسر بسبعة أهداف مقابل هدف على أرضه أمام ألمانيا في نصف نهائي المونديال الأخير وخرج من دور الـ8 في مسابقة كوبا أمريكا 2015.

وقال بطل العالم 3 مرات مع البرازيل للصحفيين:"لم نفقد شغفنا بكرة القدم. لدينا أفضل اللاعبين في البرازيل لكننا لا نملك الوقت لتحضير المنتخب جيدا".

وأضاف "امتلاك أفراد مميزين أمر مهم لكن لابد من أن يلعبوا جيدا كمجموعة كي يكون لديك منتخبا قويا. هذه المشكلة الكبرى. لدينا لاعبين جيدين لكن كفريق توجد العديد من المشاكل".