وزير الطيران يناقش مع الجهات الأمنية خطط تأمين المطارات وزيارة «الإيكاو»



> عقد الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني اجتماعاً أمنيا ًموسعاً مع أعضاء اللجنة العليا للأمن، في إطار المتابعة المستمرة لمراجعة خطة تأمين مطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية.

تناول الاجتماع الإجراءات الأمنية للجهات المختصة بالمطار، وما تم تنفيذه من بنود وإجراءات أمنية تم الاتفاق عليها في الاجتماع الأمني الذي عقد في شهر يوليو الماضي ، كما تم مناقشة زيارة وفد من منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) لإجراء التدقيق الدوري على مطار القاهرة المقرر له في الفترة من 4 حتي 12 نوفمبر القادم .

> وأشاد الوزير بالتعاون والتنسيق المستمر بين جميع الأجهزة الأمنية المختصة وكل الجهات العاملة في قطاع الطيران المدني، وصرح وزير الطيران أن هذا الاجتماع يأتي فى إطار سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقد مع الجهات الأمنية لمراجعة خطة تأمين مطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية والتي ترتكز علي الاستعداد الدائم لمواجهة أي أحداث طارئة تؤثر علي انتظام الحركة الجوية في مطارات الجمهورية ، وأكد الوزير أن الأجهزة الأمنية بشركات وهيئات الوزارة وجميع المطارات المصرية تحرص علي استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم المراقبة والتفتيش .

حضر الاجتماع الطيار محمود الزناتي رئيس سلطة الطيران المدنى والدكتور محمود عصمت رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشريف فتحي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران واللواء وائل عبد الرازق مدير مصلحة أمن الموانئ واللواء طارق فتحى مدير أمن المطار ، والقيادات الأمنية بالمطار ورؤساء الشركات .