أخبار عاجلة

بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
وسائل إعلام أمريكية: أمريكا أطلقت عشرات الصواريخ تجاه موقع في سورية -
موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل الفلسطينيين منفذى حادث الطعن على متن الحافلة فى القدس

Google+ Print
مقتل الفلسطينيين منفذى حادث الطعن على متن الحافلة فى القدس مقتل الفلسطينيين منفذى حادث الطعن على متن الحافلة فى القدس
صرح ميكى روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية بأن الشرطة تمكنت من إطلاق النار على الشخصين اللذين نفذا الاعتداء على متن حافلة بالقدس، ما أسفر عن مقتلهما.

وكان الشخصان قد قاما بإطلاق النار وطعن ركاب الحافلة، ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 16 راكبا، ستة منهم إصاباتهم خطيرة، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.

وفى غضون ذلك، أصيب ما لا يقل عن ثلاثة آخرين فى المدينة جراء قيام شخص بصدم محطة حافلات بسيارته قبل أن يترجل ويقوم بطعن عدد من المارة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365