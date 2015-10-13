مقتل الفلسطينيين منفذى حادث الطعن على متن الحافلة فى القدس

صرح ميكى روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية بأن الشرطة تمكنت من إطلاق النار على الشخصين اللذين نفذا الاعتداء على متن حافلة بالقدس، ما أسفر عن مقتلهما.

وكان الشخصان قد قاما بإطلاق النار وطعن ركاب الحافلة، ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 16 راكبا، ستة منهم إصاباتهم خطيرة، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.

وفى غضون ذلك، أصيب ما لا يقل عن ثلاثة آخرين فى المدينة جراء قيام شخص بصدم محطة حافلات بسيارته قبل أن يترجل ويقوم بطعن عدد من المارة.

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