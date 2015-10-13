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جبهة النصرة تدعو جهاديى القوقاز لشن هجمات فى روسيا ردا على تدخلها بسوريا

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جبهة النصرة تدعو جهاديى القوقاز لشن هجمات فى روسيا ردا على تدخلها بسوريا جبهة النصرة تدعو جهاديى القوقاز لشن هجمات فى روسيا ردا على تدخلها بسوريا
دعا "أمير" جبهة النصرة فرع القاعدة فى سوريا ابو محمد الجولانى جهاديى القوقاز إلى شن هجمات فى روسيا ردا على تدخلها العسكرى الجوى فى سوريا وذلك فى تسجيل صوتى نشر ليل الاثنين.

وناشد الجولانى "المجاهدين الابطال فى بلاد القوقاز" مساندة السوريين قائلا "اذا قتل الجيش الروسى من عامة اهل الشام، فاقتلوا من عامتهم وان قتلوا من جنودنا فاقتلوا من جنودهم" مضيفا "المثل بالمثل ولا نعتدى".
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