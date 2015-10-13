6 أخطاء يرتكبها طفلك مريض الصدر.. أهمها لعبه فى التراب ومع العصافير

قد يعانى الطفل المريض بحساسية الصدر من مشكلات التأقلم مع مرضه المزمن، وهو ما يدفعه فى بعض الأحيان لارتكاب بعض الأخطاء التى تضر بصحته، وقد تصبح سببا فى إصابته بنوبات تنفسية وصدرية خطيرة ومتكررة.

وعن أهم هذه الأخطاء أو الممارسات غير الصحية التى يمارسها الطفل، يحدثنا الدكتور محمد عبد الفتاح أخصائى الأطفال، مشيرا إلى أن الطفل المريض بحساسية الصدر عليه أن يكون أكثر حرصا على صحته، وهى توعية يكتسبها من الأبوين بشكل مباشر وبحرصهم على تطبيق القواعد الصحية التى تقيه من إثارة صدره أو تعرضه لنوبة.

1. خلع الملابس فور الوصول إلى المنزل: أمر فى غاية الخطورة بحيث يكون الجسم غارقا بعرقه، وهو ما قد يعرضه لتيارات الهواء الباردة التى تثير صدره.

2. رش العطر تقليدا للكبار: قد تمنعى طفلك مريض الصدر من العطور، لكنه قد يقلدك فى وضعها دون أن تلحظى ذلك، لذا تخلصى من كل العطور والروائح النفاذة فى المنزل وكونى قدوة له.

3. اللعب فى الرمال والأتربة: أحد أهم المخاطر التى تحيط بالطفل وقد تثير صدره، لذا عليك بالتأكيد عليه بعدم اللعب والعبث بالتراب، وتوفير ألعاب ومناخ للعب بديل حتى لا يعانى الحرمان.

4. ارتداء ملابس ثقيلة فى عز الحر: نتيجة خوف بعض الأمهات من تدهور حالة طفلها، تحافظ على ارتدائه ملابس ثقيلة للغاية، وهو أمر خاطئ قد يعرضه للعرق الزائد.

5. الجلوس معك فى المطبخ: جلوس طفلك فى المطبخ واشتمامه لروائح الطعام أثناء الطهى، فى مكان مغلق كالمطبخ قد يثير صدره ويعرضه لمشكلات.

6. تربية طفلك للعصافير وللطيور والماشية أو بعض الحيوانات قد يعرضه لإثارة صدره وحساسيته، لأن روائح بواقيها وفضلاتها يثير الصدر.

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