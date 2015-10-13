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الغرغرة بالشاى علاج لجير الأسنان ولكن قد يسبب اصفرارها

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الغرغرة بالشاى علاج لجير الأسنان ولكن قد يسبب اصفرارها الغرغرة بالشاى علاج لجير الأسنان ولكن قد يسبب اصفرارها
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من كلية "Sri Hasanamba" لطب الأسنان فى الهند، حيث أشارت إلى أن الغرغرة بالشاى مفيدة جداً للأسنان وتسهم فى الحد من تكوين الجير بها.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين إلى أن الشاى غنى جداً بمركبات التانين Tannin، والتى تتمتع بخواص مضادة للبكتيريا تسهم فى الحد من تكوين طبقة الجير بالأسنان.

ومن المنتظر أن تُجرى قريباً تجربة تستمر لمدة أسبوعين على 45 شخصا من المصابين بالتهاب اللثة، وذلك للتأكد من الخواص المطهرة والمضادة للبكتيريا الخاصة بالشاى الأخضر والشاى الأسود، مع مقارنتهما بغسول للفم يحتوى على مادة كلورهيكسيدين، حيث تتم الغرغرة بهما مرتين فى اليوم عقب غسل الأسنان.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثانى عشر من شهر أكتوبر الجارى.

جدير بالذكر أن الكثير من التقارير الطبية قد حذرت من الإفراط فى تناول الشاى لأنه قد يسبب اصفرار الأسنان.

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مصر 365