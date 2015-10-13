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رئيس شركة مياه الشرب بدمياط: طهرنا 448 خزان مياه للشرب بمدارس المحافظة

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رئيس شركة مياه الشرب بدمياط: طهرنا 448 خزان مياه للشرب بمدارس المحافظة رئيس شركة مياه الشرب بدمياط: طهرنا 448 خزان مياه للشرب بمدارس المحافظة
قال سيد ربيع، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، لـ"اليوم السابع"، إن قطاع المعامل والإدارة العامة لمراقبة جودة الشبكات نفذت برنامج غسيل وتطهير خزانات مدارس محافظة دمياط، واستهدف البرنامج 448 مدرسة بمختلف المراكز والمدن بهدف توفير كوب ماء نظيف وصحى لطلاب المدارس وأعضاء هيئات التدريس.

وأضاف ربيع أن هذا البرنامج بدء منذ الأول من أغسطس الماضى وينتهى فى 17 أكتوبر الجارى،
>وأشار ربيع إلى أن تحاليل معامل شركة مياه الشرب تؤكد صحة وسلامة المياه بجميع المدارس التى تم أخذت عينات منها لتحليلها بواسطة المعامل المركزية.

وأوضح أن جميع قطاعات شركة مياه الشرب على استعداد تام للتعاون مع كافة المدارس وتلقى أية شكاوى تخص مياه الشرب بها.
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