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بدء تدريس مقرر الجودة والاعتماد لطلاب جامعة المنوفية

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بدء تدريس مقرر الجودة والاعتماد لطلاب جامعة المنوفية بدء تدريس مقرر الجودة والاعتماد لطلاب جامعة المنوفية
أكد الدكتور عبد المقصود تعلب مدير عام مركز الجودة بجامعة المنوفية، بدء تدريس مقرر الجودة والاعتماد بجميع الجامعات المصرية كأحد المقررات الرئيسية، بناءً على قرار المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف أن كل جامعة تقوم بتحضير المادة العلمية التى يجب تقديمها للطلاب بالفرق الإعدادى بكلية الهندسة والفرقة الأولى بباقى كليات الجامعة، كما تقرر تدريسه بداية العام الجامعى الحالى، تأكيداً على أن الطلاب هم الفئة المستفيدة من جودة التعليم وعليهم واجبات المشاركة الفعالة، ويستهدف هذا المقرر توعية الطلاب عن دورهم الأساسى وكيفية المشاركة فى أنشطة الجودة المقرر دراستها بكافة كليات الجامعة، وكذلك تعريف الطالب على أهمية الحصول على الاعتماد.

وأكد عبد المقصود على مشاركة الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فى إعداد المادة العلمية لهذا المقرر.

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مصر 365