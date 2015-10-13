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"تعليم دمياط": بدء إنشاء مدرسة للمتفوقين على مساحة 17 ألف متر مربع

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"تعليم دمياط": بدء إنشاء مدرسة للمتفوقين على مساحة 17 ألف متر مربع "تعليم دمياط": بدء إنشاء مدرسة للمتفوقين على مساحة 17 ألف متر مربع
قالت منى المنشى مدير العلاقات العامة بالتربية والتعليم بمحافظة دمياط، إن المحافظة بدأت الخطوات التنفيذية لإنشاء مدرسة للمتفوقين بدمياط لتحقيق حلم الدمايطة، وذلك على مساحة 17 ألف متر مربع.

وأوضحت منى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم عقد اجتماع بديوان عام محافظة دمياط برئاسة اللواء فايز شلتوت السكرتير العام لمحافظة دمياط وعضوية التربية والتعليم ممثلة فى لبنى الكرداوى مدير عام التعليم العام نيابة عن الدكتور إبراهيم عبد العزيز التداوى وكيل الوزارة، والمهندسة جيهان حسن مدير عام هيئة الأبنية التعليمية في وجود ممثلين لجهاز التنمية والتعمير بمدينة دمياط الجديدة.

وأضافت خلال الاجتماع تم عرض الحدود المكانية لموقع مدرسة المتفوقين بمدينة دمياط الجديدة والتى يبلغ مساحتها 17 ألف متر مربع حيث تمت مراجعة الشروط الواجب توافرها فى موقع المدرسة، حيث تبين ملائمة الموقع للشروط المطلوبة وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تسليم الأرض لهيئة الأبنية خلال الأسبوع القادم للبدء فى إنشاء المبنى.

جدير بالذكر أن فريدة مجاهد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط سابقا كان لها دور فى هذا الموضوع حيث كانت الفكرة مقترح من قبلها.

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