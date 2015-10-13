رفعت قمصان يطالب بعدم الالتفات لشائعات يروجها البعض حول نزاهة الانتخابات

قال المستشار رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إن الدوائر الانتخابية لها دوائر إدارية، لافتا إلى أن الـ 205 دوائر لها مسمى انتخابى بلجنة عامة، مشيرا إلى أن الدائرة الانتخابية تقسم بالداخل إلى المراكز الانتخابية وهى 11 مركزا، وهو 11 ألفا و81 مدرسة ومنشأة، سيتم بها الانتخابات.

وأوضح قمصان فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى لغرفة عمليات مجلس الوزراء حول العملية الانتخابية، أن كل مقر انتخابى ينقسم إلى لجان فرعية وهى 27 ألفا و343 لجنة، مضيفا أن الانتخابات فى الخارج ستبدأ قبل الانتخابات الداخلية بيوم.

وأشار إلى أن العملية الانتخابية تضم أعضاء الجهات والهيئات القضائية ثم القضاة وأعضاء اللجان العامة، ثم المرشحين، موضحا أن هناك أطرافا لها علاقة بترويج إشاعات تتعلق بنزاهة الانتخابات ولا يجب أن نلتفت لهذه الشائعات.

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