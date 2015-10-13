أخبار عاجلة

بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
وسائل إعلام أمريكية: أمريكا أطلقت عشرات الصواريخ تجاه موقع في سورية -
موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رفعت قمصان يطالب بعدم الالتفات لشائعات يروجها البعض حول نزاهة الانتخابات

Google+ Print
رفعت قمصان يطالب بعدم الالتفات لشائعات يروجها البعض حول نزاهة الانتخابات رفعت قمصان يطالب بعدم الالتفات لشائعات يروجها البعض حول نزاهة الانتخابات
قال المستشار رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إن الدوائر الانتخابية لها دوائر إدارية، لافتا إلى أن الـ 205 دوائر لها مسمى انتخابى بلجنة عامة، مشيرا إلى أن الدائرة الانتخابية تقسم بالداخل إلى المراكز الانتخابية وهى 11 مركزا، وهو 11 ألفا و81 مدرسة ومنشأة، سيتم بها الانتخابات.

وأوضح قمصان فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى لغرفة عمليات مجلس الوزراء حول العملية الانتخابية، أن كل مقر انتخابى ينقسم إلى لجان فرعية وهى 27 ألفا و343 لجنة، مضيفا أن الانتخابات فى الخارج ستبدأ قبل الانتخابات الداخلية بيوم.

وأشار إلى أن العملية الانتخابية تضم أعضاء الجهات والهيئات القضائية ثم القضاة وأعضاء اللجان العامة، ثم المرشحين، موضحا أن هناك أطرافا لها علاقة بترويج إشاعات تتعلق بنزاهة الانتخابات ولا يجب أن نلتفت لهذه الشائعات.


>- وزير التنمية المحلية يطالب المرشحين باحترام قرارات اللجنة العليا للانتخابات
>

- التنمية المحلية: دورنا تهيئة المناخ لإدلاء 55 مليون ناخب بأصواتهم
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365