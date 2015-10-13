المجتمعات العمرانية تطرح 6 مناقصات فى 3 مدن جديدة

أكد المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، فى بيان أنه سيتم طرح 4 مناقصات، تشمل إنشاء حضانة، ومدرسة تعليم أساسى، وأيضا إنشاء سوق تجارية، بالإضافة إلى إنشاء وحدة صحية، وذلك فى منطقة الخدمات المركزية بالإسكان الاجتماعى بالحى الخامس فى المدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وأشار المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إلى أنه سيتم طرح تنفيذ أعمال رفع كفاءة نقاط الإطفاء بالأحياء السادس، والسابع، والحادى عشر، والمتميز، بالإضافة إلى منطقة المصانع، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، بتمويل من مجلس أمناء المدينة.

وأوضح المهندس أشرف عبد الرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، أنه سيتم طرح أعمال زراعة وتنسيق منطقة ابنى بيتك بالحى الثالث فى المدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وتأتى هذه المناقصات فى إطار حرص الهيئة على توفير خدمات جديدة، وتطوير الخدمات القائمة، لخدمة سكان المدن الجديدة.

ولمعرفة المزيد من المعلومات حول المناقصات المطروحة يرجى زيارة الموقع الإلكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.