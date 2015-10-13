رفعت قمصان: تذليل المعوقات أمام الناخبين على رأس أولوياتنا

قال اللواء رفعت قمصان مستشار مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، إن هناك أربعة مستويات للهيئة القضائية ومجموعة العاملين المدنين يمثلون اللجنة المعاونة ومندوبوهم ووكلائهم، قائلا: "هناك دائما ادعاءات وأطراف لها مصالح كبيرة".

وأضاف اللواء رفعت قمصان مستشار مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، خلال مؤتمر غرفة عمليات مجلس الوزراء بشأن استعدادات مجلس الوزراء لإجراء الانتخابات، أن الطرف الرابع هم الناخبون وهم محل اهتمام كبير من خلال تيسير مهمتهم لإدلاء بأصواتهم والخروج من البيت بشكل آمن، لافتا إلى أن هناك حلولا بسيطة لتنسيق العملية الانتخابية والعمل على تقديم التسهيلات للمواطنين.

- وزير التنمية المحلية يطالب المرشحين باحترام قرارات اللجنة العليا للانتخابات

>

- التنمية المحلية: دورنا تهيئة المناخ لإدلاء 55 مليون ناخب بأصواتهم

>

>