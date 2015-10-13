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وزير الداخلية يشكل غرفة عمليات بقطاع حقوق الإنسان لمتابعة سير الانتخابات

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وزير الداخلية يشكل غرفة عمليات بقطاع حقوق الإنسان لمتابعة سير الانتخابات وزير الداخلية يشكل غرفة عمليات بقطاع حقوق الإنسان لمتابعة سير الانتخابات
وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بإنشاء غرفة عمليات فرعية بمقر قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، للربط مع غرف عمليات المجالس القومية لـ"حقوق الإنسان، المرأة ، الطفولة والأمومة، شئون المعاقين" ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بمتابعة سير الانتخابات البرلمانية لرصد أى مشكلات ومعوقات أثناء العملية الانتخابية والعمل على حلها بالتنسيق مع مديريات الأمن المختصة.

ويتم تلقى البلاغات والشكاوى التى تتعلق بحقوق الإنسان أثناء مجريات العملية الانتخابية على الأرقام (01126977222 - 01126977333 – 01126977444) والخط الساخن – رقم 138، والبريد الإلكترونى لقطاع حقوق الإنسان E.HumanRightsSector@moi.gov.eg ، والبريد الإلكترونى لجرائم العنف ضد المرأة E.SGBVDepartement@moi.gov.eg

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التسهيل والتيسير على المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم المعاونة اللازمة ولاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الدستورى والأداء بأصواتهم أثناء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
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مصر 365