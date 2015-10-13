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رفعت قمصان: 3208 قضاة يشرفون على الانتخابات البرلمانية بالقاهرة

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رفعت قمصان: 3208 قضاة يشرفون على الانتخابات البرلمانية بالقاهرة رفعت قمصان: 3208 قضاة يشرفون على الانتخابات البرلمانية بالقاهرة
أفاد اللواء رفعت قمصان مستشار مجلس الوزراء لشون الانتخابات، بأن المراكز الانتخابية فى محافظة القاهرة 819 مركزا انتخابيا "مدارس"، وبداخل المراكز الانتخابية 3208 لجان فرعية، بما يعنى عمل 3208 قضاة فى هذه الانتخابات بالقاهرة.

وأضاف رفعت قمصان، فى مؤتمر لغرفة العلميات المركزية برئاسة مجلس الوزراء، أن القاهرة بها 49 مقعد فردى و14 مقعد قوائم بإجمالى 63 مقعدا انتخابيا، مؤكدا عدم وجود فرق دستورى أو قانون بين مرشح الفردى ومرشح القوائم فى العملية الانتخابية.


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