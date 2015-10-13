أخبار عاجلة

بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
وسائل إعلام أمريكية: أمريكا أطلقت عشرات الصواريخ تجاه موقع في سورية -
موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رفعت قمصان: قانون تقسيم الدوائر الحالى سيلغى مع البرلمان المقبل

Google+ Print
رفعت قمصان: قانون تقسيم الدوائر الحالى سيلغى مع البرلمان المقبل رفعت قمصان: قانون تقسيم الدوائر الحالى سيلغى مع البرلمان المقبل
قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إن المرحلة الأولى للانتخابات تضم 14 محافظة بها 817 مقراً انتخابياً.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الكوتة فى العالم أجمع اتلغت، وبقت فقط فى بعض الدول لظروف استثنائية، موضحاً أن قانون تقسيم الدوائر الحالى سيلغى مع البرلمان القادم وسيعمل قانون جديد.

وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات، وافقت على منح 81 منظمة دولية ومحلية تصاريح بمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة.


>- وزير التنمية المحلية يطالب المرشحين باحترام قرارات اللجنة العليا للانتخابات
>

- التنمية المحلية: دورنا تهيئة المناخ لإدلاء 55 مليون ناخب بأصواتهم
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365