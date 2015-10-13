رفعت قمصان: قانون تقسيم الدوائر الحالى سيلغى مع البرلمان المقبل

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إن المرحلة الأولى للانتخابات تضم 14 محافظة بها 817 مقراً انتخابياً.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الكوتة فى العالم أجمع اتلغت، وبقت فقط فى بعض الدول لظروف استثنائية، موضحاً أن قانون تقسيم الدوائر الحالى سيلغى مع البرلمان القادم وسيعمل قانون جديد.

وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات، وافقت على منح 81 منظمة دولية ومحلية تصاريح بمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة.

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