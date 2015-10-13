شرطة المسطحات المائية تضبط 23 مركبا نيليا ووحدة نهرية خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية بالتنسيق مع الفروع الجغرافية بمديريات الأمن المختلفة والجهات المعنية.

أسفرت الحملات الأمنية التى قادها اللواء حامد العقيلى مدير شرطة البيئة والمسطحات المائية، عن ضبط 23 مركبا ووحدة نهرية مخالفة للمواصفات والمقاييس ولا تحمل أطواق نجاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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