سقوط مبيض محارة من على سقالة خشبية بالدور الثالث وإصابته فى القليوبية

أصيب مبيض محارة اثر سقوطه من علي سقالة خشبية بالدور الثالث بمنطقة عرب العليقات بشبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وقال بيان لمديرية أمن القليوبية، إن اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا بالواقعة من مأمور مركز شبين القناطر، يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى شبين بوصول المدعو "محمد أبو المجد سعيد سلامة النجار 44 سنة" مبيض محارة مصابا باشتباه كسر بالجمجمة وكسر بعظمة الساق اليمنى وجرح قطعى بالجبهة ادعاء سقوط من علو.

وبالانتقال وسؤال المصاب، قرر أنه أثناء وقوفه على السقالة الخشبية بالدور الثالث بمنطقة عرب العليقات – دائرة المركز اختل توازنه وسقط أرضاً، مما أدى لحدوث إصابته، وأنه لا يشتبه فى ذلك جنائياً.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 23744 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2015 ، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.