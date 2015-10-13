أخبار عاجلة

بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
وسائل إعلام أمريكية: أمريكا أطلقت عشرات الصواريخ تجاه موقع في سورية -
موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط مبيض محارة من على سقالة خشبية بالدور الثالث وإصابته فى القليوبية

Google+ Print
سقوط مبيض محارة من على سقالة خشبية بالدور الثالث وإصابته فى القليوبية سقوط مبيض محارة من على سقالة خشبية بالدور الثالث وإصابته فى القليوبية
أصيب مبيض محارة اثر سقوطه من علي سقالة خشبية بالدور الثالث بمنطقة عرب العليقات بشبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وقال بيان لمديرية أمن القليوبية، إن اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا بالواقعة من مأمور مركز شبين القناطر، يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى شبين بوصول المدعو "محمد أبو المجد سعيد سلامة النجار 44 سنة" مبيض محارة مصابا باشتباه كسر بالجمجمة وكسر بعظمة الساق اليمنى وجرح قطعى بالجبهة ادعاء سقوط من علو.

وبالانتقال وسؤال المصاب، قرر أنه أثناء وقوفه على السقالة الخشبية بالدور الثالث بمنطقة عرب العليقات – دائرة المركز اختل توازنه وسقط أرضاً، مما أدى لحدوث إصابته، وأنه لا يشتبه فى ذلك جنائياً.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 23744 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2015 ، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365