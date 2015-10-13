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العثور على طفلة داخل كرتونة ملقاة بأرض زراعية فى شبين القناطر بالقليوبية

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العثور على طفلة داخل كرتونة ملقاة بأرض زراعية فى شبين القناطر بالقليوبية العثور على طفلة داخل كرتونة ملقاة بأرض زراعية فى شبين القناطر بالقليوبية
عثر مواطن بمدينة شبين القناطر بالقليوبية على طفلة لقيطة داخل كرتونة ملقاة بالأراضى الزراعية بكفر سندوه بشبين القناطر.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة من مأمور مركز شبين القناطر بعد تلقيه بلاغا من "سامى يوسف محمد محمد 34 سنة" عامل بالأجر ومقيم بكفر سندوه، يفيد بعثوره على طفلة لقيطة داخل كرتونة ملقاة بالأراضى الزراعية بناحية كفر سندوه – دائرة المركز.

وبالفحص تبين أن الطفلة تبلغ من العمر حوالى يوم وملفوفة بقطعة قماش بيضاء اللون ولا يوجد بها ثمة إصابات والحالة الصحية متوسطة، وتم أخذ التعهد على المبلغ برعايتها لحين صدور قرار النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 10721 إدارى مركز شبين القناطر لسنة 2015، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.
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