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إصابة 4أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بجرجا بسوهاج‎

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إصابة 4أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بجرجا بسوهاج‎ إصابة 4أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بجرجا بسوهاج‎

 

أرشيفية

أُصيب 4 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بناحية الجزيرة – دائرة قسم جرجا.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج تلقى إخطارًا من قسم شرطة جرجا بوقوع مشاجرة بناحية الجزيرة دائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين وقوع مشاجرة بين كل من: كريم على فضل 16 سنة عامل مصاباً” بحروق من الدرجة الثانية بالصدر والرقبة واليد اليمنى “، يوسف حسن يوسف 25 سنة عامل مصاباً ” بأشتباه كسر بالمرفق الأيسر “، علاء حسين يوسف 33 سنة عامل مصاباً ” بكدمة أسفل العين اليسرى وجرح قطعي باليد اليمنى”،  و طرف ثان: أسامة محمد رمضان 17 سنة عامل مصاباً ” بكدمة بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالظهر وأشتباه ارتجاج بالمخ ” ، م، الطرفان يقيمان ببندر جرجا – دائرة القسم، بسبب المشاجرة خلافات الجيرة.

تم ضبط طرفي المشاجرة عدا الثاني من الطرف الثاني، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاهما علي الأخر بالضرب وإحداث إصابته وأتهم الأول من الطرف الأول الأول من الطرف الثاني بإلقاء زجاجة بها مواد حارقة عليه أثناء المشاجرة.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وضبط المتهم الهارب.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 7779 جنح المركز لسنة 2015، وجاري العرض على النيابة العامة.

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