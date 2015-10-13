مقتل وإصابة سبعة جنود بالجيش الليبى جراء اشتباكات بنغازى

لقي جندي بقوات الجيش الليبي مصرعه وأصيب ستة آخرون، جراء الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازي وأنصار الشريعة، بمحاور القتال المختلفة بمدينة بنغازي.

وقالت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء ببنغازي فاديا البرغثي - في تصريح صباح اليوم، لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن المستشفى استقبل خلال اليومين الماضيين، جثمانا لجندي بمشاة البحرية الليبية وستة جرحى، جراء الاشتباكات مع أنصار الشريعة بمحوري الليثي وسط البلاد وعمرو بن العاص، وأضافت أن الجرحى إصابتهم متوسطة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم ومازالوا حتى الآن تحت الملاحظة الطبية.

يذكر أن مدينة بنغازي تشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش الليبي وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

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