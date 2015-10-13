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فلسطينى ينفذ هجوما جديداً بالسكين فى شمال تل أبيب

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فلسطينى ينفذ هجوما جديداً بالسكين فى شمال تل أبيب فلسطينى ينفذ هجوما جديداً بالسكين فى شمال تل أبيب
أعلنت الشرطة الاسرائيلية ان فلسطينيا نفذ هجوما جديدا بالسكين اوقع جريحا في مدينة رعنانا شمال تل ابيب الثلاثاء الا ان المارة سرعان ما سيطروا عليه.

وقال شاهد عيان للإذاعة العامة ان منفذ الهجوم (22 عاما) تعرض لضرب مبرح من قبل المارة.

وتابعت الشرطة ان منفذ الهجوم وهو من القدس الشرقية المحتلة نقل إلى المستشفى وان اصابته خطيرة، ولم تعط الشرطة تفاصيل حول وضع الجريح في الهجوم واكتفت بالقول انه نقل إلى المستشفى.

وهذا الهجوم العشرين من نوعه الذي يقدم عليه فلسطيني ضد اسرائيليين منذ الثالث من اكتوبر الماضي.
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