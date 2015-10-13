فصيل كردى يتوقع بدء هجوم لطرد داعش من الرقة خلال أسابيع

نقل عن القائد العام لوحدات حماية الشعب الكردية السورية سيبان حمو قوله اليوم الثلاثاء إنه يتوقع بدء هجوم لطرد داعش من الرقة قاعدة عمليات التنظيم المتشدد في سوريا "في غضون أسابيع".

ومن المتوقع أن تنضم الوحدات إلى العملية التي ستدعمها الولايات المتحدة.

وأضاف حمو لصحيفة الحياة ومقرها لندن أن اتصالات تجرى مع التحالف بقيادة الولايات المتحدة لتحديد "ساعة الصفر" لبدء العملية.

ووحدات حماية الشعب الكردية جزء من تحالف عسكري يضم جماعات عربية سورية مدتها القوات الأمريكية بأسلحة صغيرة وذخيرة جوا لدعمها في شمال شرق سوريا يوم الأحد.

وجاءت خطوة اسقاط الاسلحة جوا في إطار تعديل أعلنته واشنطن الأسبوع الماضي في استراتيجيتها لمساعدة مقاتلي المعارضة السورية في قتالهم للتنظيم المتشدد.

>