أخبار عاجلة

بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
وسائل إعلام أمريكية: أمريكا أطلقت عشرات الصواريخ تجاه موقع في سورية -
موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

فصيل كردى يتوقع بدء هجوم لطرد داعش من الرقة خلال أسابيع

Google+ Print
فصيل كردى يتوقع بدء هجوم لطرد داعش من الرقة خلال أسابيع فصيل كردى يتوقع بدء هجوم لطرد داعش من الرقة خلال أسابيع
نقل عن القائد العام لوحدات حماية الشعب الكردية السورية سيبان حمو قوله اليوم الثلاثاء إنه يتوقع بدء هجوم لطرد داعش من الرقة قاعدة عمليات التنظيم المتشدد في سوريا "في غضون أسابيع".

ومن المتوقع أن تنضم الوحدات إلى العملية التي ستدعمها الولايات المتحدة.

وأضاف حمو لصحيفة الحياة ومقرها لندن أن اتصالات تجرى مع التحالف بقيادة الولايات المتحدة لتحديد "ساعة الصفر" لبدء العملية.

ووحدات حماية الشعب الكردية جزء من تحالف عسكري يضم جماعات عربية سورية مدتها القوات الأمريكية بأسلحة صغيرة وذخيرة جوا لدعمها في شمال شرق سوريا يوم الأحد.

وجاءت خطوة اسقاط الاسلحة جوا في إطار تعديل أعلنته واشنطن الأسبوع الماضي في استراتيجيتها لمساعدة مقاتلي المعارضة السورية في قتالهم للتنظيم المتشدد.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365