مسيرة سلمية للطلاب الفلسطينيين نصرة للأقصى شرق بيت لحم

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء في بلدة تقوع شرق بيت لحم، مسيرة طلابية سلمية نصرة للأقصى، وتنديدا بما يجري من سفك للدماء الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير بلدية تقوع تيسير أبومفرح إن المسيرة ـ التي شارك فيها المئات من الطلبة الفلسطينيين - انطلقت من أمام محيط المدارس تجاه المدخل الغربي للبلدة، رافعين الأعلام الفلسطينية.

وطالب المشاركون العالم والمجتمع الدولي بالوقوف عن كثب على ما يجري "من إعدامات بدم بارد بحق الأطفال".. مشددين على ضرورة التدخل السريع، لإنقاذ الشعب الفلسطيني من همجية المحتل.

فى سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء ثلاثة فلسطينيين من بلدة سلواد، شرق رام الله، بعد مداهمة عدد من منازل البلدة والعبث بمحتوياتها ومحاصرة أحد منازلها في محاولة لهدمه.

وقال رئيس بلدة سلواد عبدالرحمن أبوصالح إن الأهالي تصدوا لمحاولة الاحتلال الإسرائيلي هدم منزل فرج حماد، بعد محاصرته بالجرافات والآليات العسكرية.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة فلسطينيين من بلدة تقوع شرق بيت لحم، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين اثنين من المحافظة جنوب الضفة الغربية، كما داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة أحياء في المدينة، واقتحمت بلدة يطا، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول شمال الخليل، ودققت في بطاقات الفلسطينيين الشخصية ما تسبب بإعاقة مرورهم.

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