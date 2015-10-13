إصابة 4 فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بجرجا سوهاج

تمكن ضباط قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، نتج عنها إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم .

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من يفيد بوقوع مشاجرة بناحية الجزيرة ووجود مصابين .

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العقيد محمد على رئيس فرع بحث الجنوب والعقيد صلاح أبوالقاسم وكيل الفرع، بوقوع مشاجرة بين طرف أول ك ع ف 16 عاما عامل مصاباً" بحروق من الدرجة الثانية بالصدر والرقبة واليد اليمنى "و ى ح ى 25 عاما عامل مصاباً "باشتباه كسر بالمرفق الأيسر" وع ح ى 33 عاما عامل مصاباً "بكدمة أسفل العين اليسرى وجرح قطعى باليد اليمنى".

وبين طرف ثان أ م ر 17 عاما عامل مصاباً "بكدمة بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالظهر واشتباه ارتجاج بالمخ " سبب المشاجرة خلافات الجيرة تم ضبط طرفـى المشاجرة عدا الثانى من الطرف الثانى.

وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلاهما على الآخر بالضرب وإحداث إصابته، واتهم الأول من الطرف الأول الأول من الطرف الثانى بإلقاء زجاجة بها مواد حارقة عليه أثناء المشاجرة كلفـت إدارة البحـث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، وضبط المتهم الهارب، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7779 جنح المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة.

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