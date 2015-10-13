استعجال تقرير الطب الشرعى فى واقعة مقتل سيدة على يد شقيقها بعين شمس

استعجل المستشار أحمد ربيع، مدير نيابة حادث شرق القاهرة الكلية، تقرير الطب الشرعى الخاص بواقعة قتل سيدة على يد شقيقها بعين شمس.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المجنى عليها كانت متزوجة من شخص وسافر إلى السعودية للعمل هناك، ونشأت علاقة عاطفية بينها وبين أحد الأشخاص، وقررت الهروب معه إلى القاهرة، وأخذا شقة بمنطقة عين شمس وتزوجا عرفيًا.

وتمكن شقيق المجنى عليها من معرفة مكانها، وصعد إلى الشقة التى تقيم بها، وفتح له عشيقها باب الشقة، وبسؤاله عن سبب وجوده مع شقيقته أبلغه بأنه زوجها، فتوجه إلى المطبخ وأحضر سكينًا وطعن به شقيقته وعشيقها، ثم ترك الشقة، وسلم نفسه لقسم الشرطة، وتوجهت قوة أمنية للشقة وتبين أن عشيق المجنى عليها تمكن من الهرب عقب إصابته، وتوجه إلى المستشفى بينما لفظت المجنى عليها أنفاسها الأخيرة.

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