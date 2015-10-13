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نقاش يقتل عاملا بطعنة فى الرقبة والصدر بعد معاكسة زوجته فى القليوبية

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نقاش يقتل عاملا بطعنة فى الرقبة والصدر بعد معاكسة زوجته فى القليوبية نقاش يقتل عاملا بطعنة فى الرقبة والصدر بعد معاكسة زوجته فى القليوبية
أنهى نقاش حياة عامل بعد أن سدد له طعنتين بالرقبة والصدر بآلة حادة "مفك" فى مشاجرة، بسبب معاكسة المجنى عليه لزوجة الجانى تحرر المحضر رقم 21905 جنح مركز الخانكة لسنة 2015م، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات، والتحفظ على الجثة بالمستشفى.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة بالواقعة، بتلقى ضباط مباحث المركز بلاغا من "مصطفى.ى.ع" 27 سنة عامل، ومقيم دائرة المركز بقيام "محمد.ع.س" 20 سنة نقاش ومقيم بذات الناحية بالتعدى على شقيقه المدعو "محمد.ى.ع" 30 سنة عامل بنفس المصنع ومقيم ذات الناحية بالضرب محدثا إصابته بجروح طعنية بالرقبة والصدر وتوفى متأثرا بإصابته.

تمكن ضباط مباحث مركز الخانكة من ضبط المتهم وبمواجهته قرر بأنه حال سيره وزوجته فوجئ بالمجنى عليه يقوم بمعاكسة زوجته فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المجنى عليه بالضرب (بمفك) كان بحوزته محدثا إصابته بجرح بكف اليد اليمنى، إلا أنه قام باستخلاص المفك من يده وأحدث إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته.

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مصر 365