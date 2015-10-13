اليوم.. إضراب عام داخل أراضي 48 الفلسطينية المحتلة

تشهد، اليوم، المدن الفلسطينية داخل الخط الأخضر ( أراضي عام 1948)، إضرابًا شاملًا، احتجاجًا على “الاعتداءات الإسرائيلية” بحق القدس والمسجد الأقصى، فيما شنت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات بالضفة بالغربية.

وذكرت لجنة المتابعة العربية في داخل “الخط الأخضر”، أن الإضراب العام يشمل المدارس في المجتمع الفلسطيني احتجاجًا على الأحداث الأخيرة واستمرار الانتهاكات في القدس والأقصى، وفقًا لما ذكره موقع” عرب 48″.

وقررت اللجنة تنظيم تظاهرة في بلدة سخنين مساء اليوم، تنديدا بالممارسات الإسرائيلية، يشار إلى أن المدن الفلسطينية داخل إسرائيل تشهد منذ عدة أيام مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية، وهذا بعد يوم دام شهد مقتل ثلاثة فلسطينيين في القدس بحجة محاولتهم طعن جنود ومستوطنين في المدينة، لكن شهود عيان فلسطينيين نفوا هذه الرواية وقالوا إنه جرى “إعدام الثلاثة بدم بارد”.

واعتقلت القوات الإسرائيلية 7 فلسطينيين في كل من بيت لحم وجنين بالضفة.

واعتقل الجنود الإسرائيليون 5 فتيات في بلدة تقوع شرقي بيت لحم بعد اقتحام منازلهم، كما جرى اعتقال شابين في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وفقا لما ذكرت وكالة “وفا” الفلسطينية.

واعتقلت القوات الإسرائيلية نحو 400 فلسطيني في الضفة الغربية والقدس خلال 10 منذ مطلع أكتوبر الجاري، نحو 100 منهم في مدينة القدس، وفقا لأرقام نادي الأسير الفلسطيني.