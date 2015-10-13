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«التربية والتعليم»: سنعيد حق معلمة السويس المعتدى عليها من أولياء الأمور

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«التربية والتعليم»: سنعيد حق معلمة السويس المعتدى عليها من أولياء الأمور «التربية والتعليم»: سنعيد حق معلمة السويس المعتدى عليها من أولياء الأمور

 

مديرية التربية والتعليم بالسويس

قال بشير حسن، المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم، إن الوزارة تواصلت مع معلمة مدرسة الجناين الابتدائية بالسويس، المعتدى عليها وسحلها من قبل بعض أولياء الأمور.

وأضاف “حسن” في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في ” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” الاثنين، إن الوزارة ستعمل على عودة حق المعلمة المعتدى عليها في أسرع وقت ممكن.

وتابع، أولياء الأمور اعتدوا على المعلمة، خارج سور المدرسة، وعندما تدخل زملائها لإنقاذها قام أولياء الأمور بالاعتداء عليهم أيضاً، وحينما أتت الشرطة للسيطرة على الموقف، قام المعتدون بجرح أنفسهم للإدعاء على المعلمين.

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