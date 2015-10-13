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الزمالك: نحن الأفضل ونثق في لاعبينا.. ومشكلة الأهلي ليست محمود طاهر

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الزمالك: نحن الأفضل ونثق في لاعبينا.. ومشكلة الأهلي ليست محمود طاهر الزمالك: نحن الأفضل ونثق في لاعبينا.. ومشكلة الأهلي ليست محمود طاهر

برأ أحمد مرتضى منصور عضو إدارة الزمالك ذمة محمود طاهر رئيس النادي الأهلي من المشاكل التي تمر بها القلعة الحمراء.

ويرى مرتضى أن الزمالك أفضل حاليا من الأهلي لأنه بطل الدوري والكأس وأكد أنه يثق في لاعبيه قبل موقعة السوبر الخميس المقبل بين الناديين.

وقال أحمد مرتضى:"من مصلحة الكرة المصرية، أن يكون الأهلي قويًا، ولا بد أن يجتمع أبناؤه لاحتواء جميع الأزمات".

وأضاف عبر قناة (النهار ) "مشكلة الأهلي ليست محمود طاهر، ورحيله لا يعني حلها، بل الأمر يحتاج للهدوء، لأنه نادٍ كبير ومحترم".

وتابع "لا أرى أن الأزمة عويصة، لقد خسر الأهلي بطولتين فقط، وقبلها احتكر البطولات 10 سنوات، ولكن جمهوره اعتاد على المكسب فقط".

وواصل: "لا أرى الأهلي واقع فنيًا لهذه الدرجة".

وأكمل "ولكن وجهة نظر مرتضى منصور كانت صحيحة، فمن قاموا بسبه، تجاوزوا ضد محمود طاهر داخل النادي الأهلي".

وعن لقاء السوبر المرتقبل أوضح "الزمالك أثبت أنه الأفضل الموسم الماضي، ولكن الفوز بالبطولات لا يأتي بالصدفة، بل بالاجتهاد داخل الملعب".

وأضاف "أثق أن لاعبي الزمالك، سيكونوا على قدر المسئولية".

وأشار إلى أن إدارة النادي أغلقت جميع الملفات الشائكة، تفاديًا لتأثيرها على الفريق قبل مواجهة الأهلي.

وأتم عضو الزمالك: "بطولة السوبر أهم من الحديث عن أي مشكلة، وأتمنى التوفيق للاعبي الزمالك".

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