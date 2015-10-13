أخبار عاجلة

بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
وسائل إعلام أمريكية: أمريكا أطلقت عشرات الصواريخ تجاه موقع في سورية -
موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أحمد مرتضى: قد أترك الزمالك.. والكرة للجمهور

Google+ Print
أحمد مرتضى: قد أترك الزمالك.. والكرة للجمهور أحمد مرتضى: قد أترك الزمالك.. والكرة للجمهور

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أن مباريات القمة بين الأهلي والزمالك تفتقد بشدة لجماهير الناديين.

وألمح مرتضى إلى أنه قد يترك منصبه كعضو مجلس إدارة الزمالك إذا تعارض مع مهامه في مجلس الشعب.

وقال أحمد مرتضى:"جمهور الأهلي والزمالك واحشني، فالكرة للجماهير".

واستدرك "ولكن الجماهير الحقيقية، وليست التي تثير المشاكل في الملعب، أو مأجورة، أو ترتكب أفعال تؤدي إلى وفاة آخرين".

وأضاف عبر قناة (النهار ) "هناك مجموعة كادت تدمر ، وليست الكرة المصرية فقط".

وتابع: "سيتواجد في الإمارات أفراد من رابطة الألتراس، ولكن سترى الوجه الحقيقي لهم، عندما تطبق اللوائح والقوانين بكل حزم".

ويلتقي الزمالك والأهلي يوم الخميس المقبل بملعب نادي العين الإماراتي "هزاع بن زايد" في كأس السوبر المصري.

وعن دخوله انتخابات البرلمان أوضح مرتضى "لو وجدت تعارض بين مسئولياتي في الزمالك ومجلس الشعب، قد أفاضل بين المنصبين".

وتابع: "أرى نفسي قادرًا على إدارة الملفين بشكل يخدم مصالح الناس وأعضاء النادي".

وأضاف: "لم أدخل البرلمان بعد، ولكن لي تجارب ناجحة في حياتي العملية، تجعلني متفائلاً قبل خوض الانتخابات".

وواصل: "الأهم من نجاحي في مجلس الشعب، هو السعي الشديد لإجراء تعديلات عديدة يحتاجها الشعب العادي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري