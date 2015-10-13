أحمد مرتضى: قد أترك الزمالك.. والكرة للجمهور

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أن مباريات القمة بين الأهلي والزمالك تفتقد بشدة لجماهير الناديين.

وألمح مرتضى إلى أنه قد يترك منصبه كعضو مجلس إدارة الزمالك إذا تعارض مع مهامه في مجلس الشعب.

وقال أحمد مرتضى:"جمهور الأهلي والزمالك واحشني، فالكرة للجماهير".

واستدرك "ولكن الجماهير الحقيقية، وليست التي تثير المشاكل في الملعب، أو مأجورة، أو ترتكب أفعال تؤدي إلى وفاة آخرين".

وأضاف عبر قناة (النهار رياضة) "هناك مجموعة كادت تدمر مصر، وليست الكرة المصرية فقط".

وتابع: "سيتواجد في الإمارات أفراد من رابطة الألتراس، ولكن سترى الوجه الحقيقي لهم، عندما تطبق اللوائح والقوانين بكل حزم".

ويلتقي الزمالك والأهلي يوم الخميس المقبل بملعب نادي العين الإماراتي "هزاع بن زايد" في كأس السوبر المصري.

وعن دخوله انتخابات البرلمان أوضح مرتضى "لو وجدت تعارض بين مسئولياتي في الزمالك ومجلس الشعب، قد أفاضل بين المنصبين".

وتابع: "أرى نفسي قادرًا على إدارة الملفين بشكل يخدم مصالح الناس وأعضاء النادي".

وأضاف: "لم أدخل البرلمان بعد، ولكن لي تجارب ناجحة في حياتي العملية، تجعلني متفائلاً قبل خوض الانتخابات".

وواصل: "الأهم من نجاحي في مجلس الشعب، هو السعي الشديد لإجراء تعديلات عديدة يحتاجها الشعب العادي".