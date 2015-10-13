مصرع طفلة وإصابة 4 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بسوهاج

لقيت طفلة مصرعها، وأُصيب 4 آخرين جميعهم من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بأخميم نتيجة انفجار إطار السيارة.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم، بانقلاب سيارة علي الطريق الصحراوي الغربي بالكيلو 110 – دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيادة رمضان محمد حسين 42 سنة، مدرس ويقيم أسوان السيارة رقم 4762 ق . أ . أ علي الطريق في اتجاه [ سوهاج - أسوان ] اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار إطار السيارة، مما نتج عنه انقلاب السيارة علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة الطفلة ملك رمضان محمد حسين 9 سنتين، وإصابة كل من: قائد السيارة، الطفلة نهال رمضان محمد حسين 8 سنين، الطفل عمرو رمضان محمد حسين 5 سنين، جهاد محمود أحمد 35 سنة ربة منزل – ويقيمون بذات الناحية [ من مستقلي السيارة ] بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثة لمستشفي قنا العام والمصابين لمستشفي قنا الجامعي، حدثت تلفيات بالسيارة ” جاري تقديرها “، تم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 11739 جنح المركز لسنة 2015 وجاري العرض على النيابة العامة.