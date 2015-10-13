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البرلمان الإيراني يصدق على الاتفاق النووي مع القوى العظمى

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البرلمان الإيراني يصدق على الاتفاق النووي مع القوى العظمى البرلمان الإيراني يصدق على الاتفاق النووي مع القوى العظمى

صدق البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، على الاتفاق النووي الموقع مع القوى العظمى في 14 يوليو بتأييد 161 صوتا ومعارضة 59 وامتناع 13 آخرين، حسبما أوردت وسائل الإعلام الرسمية.

و صوت النواب في “مجلس الشورى الإسلامي” لصالح تطبيق الاتفاق الذي ينص على رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران لقاء تعهدها عدم السعي لحيازة سلاح نووي وأن تقلص نطاق برنامجها النووي المدني، وفقًا لما ذكرته رويترز

وأنهى التصويت نقاشا صاخبا في أغلب الاحيان بين مؤيدي الاتفاق ومعارضيه المحافظين، الذين يشكلون مع ذلك أكثرية في مجلس الشورى ويعتبرون أن الاتفاق يميل لمصلحة القوى العظمى.

لكن النواب الذين كانوا يعارضون هذا الاتفاق اضطروا إلى أن يأخذوا في الاعتبار موافقة المرشد الأعلى الايراني آية الله علي خامنئي على الاتفاق.

وحصل التصويت في مجلس الشورى بعد فشل الكونغرس الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون المعارضون بشدة للاتفاق، في نسفه.

وقد أبرم الاتفاق في فيينا بعد مفاوضات صعبة استمرت عامين تقريبا قادها عن الجانب الإيراني وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

 

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