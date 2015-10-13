الأرصاد : طقس اليوم حار على الوجه البحري والعظمى بالقاهرة 35 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا، لطيف ليلًا.

تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

أما حالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما ما بين متر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 35

> الإسكندرية 20 31

> مطروح 20 29

> بورسعيد 25 31

> دمياط 24 31

> بلطيم 23 30

> الإسماعيلية 24 36

> السويس 24 36

> العريش 23 32

> نخل 16 33

> طابا 18 34

> الطور 24 33

> مرسى علم 22 34

> الغردقة 24 36

> شرم الشيخ 23 35

> رفح 22 31

> كاترين 15 32

> سيوة 24 34

> المنيا 21 36

> الفيوم 21 36

> رأس سدر 23 35

> أبوسمبل 21 38

> وسط الدلتا 24 34

> أسيوط 21 37

> سوهاج 22 37

> الأقصر 23 38

> أسوان 23 41

> شلاتين 23 35

> حلايب 25 33

> الوادى الجديد 17 36

> قنا 20 38

> نويبع 24 32

> السلوم 22 32.