أخبار عاجلة

بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
وسائل إعلام أمريكية: أمريكا أطلقت عشرات الصواريخ تجاه موقع في سورية -
موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الأرصاد : طقس اليوم حار على الوجه البحري والعظمى بالقاهرة 35 درجة

Google+ Print
الأرصاد : طقس اليوم حار على الوجه البحري والعظمى بالقاهرة 35 درجة الأرصاد : طقس اليوم حار على الوجه البحري والعظمى بالقاهرة 35 درجة

أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا، لطيف ليلًا.

تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

أما حالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما ما بين متر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 23 35
> الإسكندرية 20 31
> مطروح 20 29
> بورسعيد 25 31
> دمياط 24 31
> بلطيم 23 30
> الإسماعيلية 24 36
> السويس 24 36
> العريش 23 32
> نخل 16 33
> طابا 18 34
> الطور 24 33
> مرسى علم 22 34
> الغردقة 24 36
> شرم الشيخ 23 35
> رفح 22 31
> كاترين 15 32
> سيوة 24 34
> المنيا 21 36
> الفيوم 21 36
> رأس سدر 23 35
> أبوسمبل 21 38
> وسط الدلتا 24 34
> أسيوط 21 37
> سوهاج 22 37
> الأقصر 23 38
> أسوان 23 41
> شلاتين 23 35
> حلايب 25 33
> الوادى الجديد 17 36
> قنا 20 38
> نويبع 24 32
> السلوم 22 32.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري