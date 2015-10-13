مصرع طفل وإصابة 4 فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بأخميم سوهاج

شهد الطريق الصحراوى الشرقى عند علامة الكيلو 110 دائرة مركز أخميم حادث انقلاب سيارة على الطريق عقب انفجار الإطار، مما نتج عنه وفاة طفل وإصابة 4 تم نقل الجثة لمستشفى قنا العام والمصابين لمستشفى قنا الجامعى.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ووجود متوفى ومصابين.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى ومنتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام وقاده العقيد هشام فوزى وكيل فرع بحث الشرق والرائد على الصغير رئيس مباحث مركز أخميم أنه أثناء قيادة رمضان م ح 42 عاما مدرس السيارة رقم 4762 ق . أ . أ على الطريق فى اتجاه سوهاج أسوان اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار إطار السيارة مما نتج عنه انقلاب السيارة على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة الطفلة ملك رمضان محمد حسين 9 سنوات، وإصابة قائد السيارة والطفلة نهال رمضان محمد حسين 8 سنوات، والطفل عمرو رمضان محمد حسين 5 سنوات وجهاد محمود أحمد 35 سنة عاما ربة منزل، من مستقلى السيارة بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثة لمستشفى قنا العام والمصابين لمستشفى قنا الجامعى حدثت تلفيات بالسيارة "جارى تقديرها"، تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11739 جنح المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة .

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