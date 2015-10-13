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تعرف على تطور مهارات النطق عند الأطفال وإمتى تقلق عليهم

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تعرف على تطور مهارات النطق عند الأطفال وإمتى تقلق عليهم تعرف على تطور مهارات النطق عند الأطفال وإمتى تقلق عليهم
تأخر النطق عند الأطفال أحد أهم المشاكل التى تؤرق كثيرا من الأمهات، فالنطق يعد من أهم العلامات التى تشير إلى تطور ونمو مهارات الأطفال بصورة طبيعية.

تأخر الكلام عند الأطفال
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تقول الدكتورة نهى أبو الوفاء استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن مشكلة تأخر النطق والكلام عند الأطفال أحد أهم المشاكل التى تواجه بعض الآباء والأمهات مع أبنائهم خوفا من أن يكون الطفل مصابا بمشكلة صحية تعوقه عن الكلام .

العمر المناسب ومراحل نطق الطفل للكلام
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وتستكمل د. نهى قائلة "يعتبر السن الطبيعى المفترض أن يبدأ فيه الطفل نطق الكلام مع نهاية السنة الأولى من عمر الطفل حيث يبدأ فى نطق أجزاء من الكلمات والسنة الثانية من عمره يبدأ نطق كلمتين والثالثة يبدأ الكلام من خلال طرح بعض الكلمات والأسئلة البسيطة.

وتتابع د.نهى قائلة: "عادة تبدأ البنات قبل الذكور فى نطق الكلام لذلك يجب على الأم أن تكون على دراية بالسن المناسب المفترض أن ينطق طفلها بالكلام ".

وتنصح فى حال ملاحظة الأمهات تأخر طفلها فى نطق الكلام عن الموعد الطبيعى والعمر المناسب له ضرورة عرض طفلها على الطبيب المختص لمعرفة السبب وراء تأخر طفلها فى الكلام".

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مصر 365