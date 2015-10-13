"للنساء فقط".. اعرفى شروط استخدام منشطات التبويض

تعانى بعض النساء من تأخر الحمل وهو ما يتم علاجه أحيانا باستخدام بعض الأدوية ومنشطات التبويض وقد تلجأ المرأة لتناول هذه الأدوية بناء على نصيحة صديقاتها ودون استشارة الطبيب.

يقول الدكتور عمرو حسن استشارى النساء والتوليد بقصر العينى، إنه ممنوع نهائيا على النساء اللاتى تعانين من تأخر الحمل استخدام أدوية منشطات التبويض بدون استشارة الطبيب لمجرد أن أحد المقربين قام باستخدامها نظرا لأن الجرعة ونوع المنشط يختلف من حالة مرضية إلى أخرى.

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>ويستكمل د. عمرو قائلا" يتم وصف أدوية منشطات التبويض للنساء اللاتى تعانين من تأخر الحمل وفقا لمعايير وشروط معينة أهمها":

1)عدم استخدام منشط إلا بعد التأكد من أن السيدة تعانى من وجود مشاكل بالتبويض تعوق حملها.

>2)إجراء بعض التحاليل والفحوصات لاستبعاد وجود مشاكل أخرى مثل تحليل سونار للاطمئنان على الرحم والتبويض وكذلك عمل آشعة بالصبغة على الرحم والأنابيب للتأكد من سلامة الأنابيب .

3)عمل تحليل فى اليوم الثانى من الدورة الشهرية لاستبعاد وجود مشكلة بالتوبيض ومتابعته.

>ويتابع د. عمرو قائلا "يتوقف تحديد نوع وجرعة منشطات التبويض حسب عمر ووزن السيدة نظرا لأنه كلما زاد عمر السيدة كلما زادت جرعة المنشط".