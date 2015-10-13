حبس 3 عاطلين كونوا تشكيلاً عصابيا لسرقة مرتادى البنوك بأكتوبر

أمرت نيابة أول أكتوبر، برئاسة المستشار أحمد حامد رئيس النيابة، بحبس 3 أفراد كونوا تشكيلا عصابيا، تخصص فى سرقة رواد البنوك بالإكراه، بمنطقة البنوك بأكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت معلومات قد وردت لمباحث القسم، بتكوين تشكيل عصابى لسرقة رواد البنوك بالإكراه عن طريق التتبع، فتشكل فريق بحث، ألقى القبض على العاطلين "أحمد. م" 31 سنة سبق اتهامه فى 5 قضايا سرقة بالإكراه، و"أحمد.م" 24 سنة و"رمضان.م"، وبتطوير مناقشتهم، اعترفوا بارتكاب 22 جريمة سرقة، فتحرر لهم المحضر اللازم وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.