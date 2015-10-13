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مباحث مركز الزقازيق تضبط مسجل خطر وعاطلاً قبل ترويجهما المخدرات

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مباحث مركز الزقازيق تضبط مسجل خطر وعاطلاً قبل ترويجهما المخدرات مباحث مركز الزقازيق تضبط مسجل خطر وعاطلاً قبل ترويجهما المخدرات
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، بإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى، من ضبط مسجل شقى خطر وعاطل له كارت تخصص إجرامى، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من المقدم جاسر زايد مفتش مباحث مركز الزقازيق، يفيد قيام النقيب إسماعيل محروس والملازم أول بلال عبد الدايم معاونا مباحث المركز برئاسة الرائد أشرف ضيف، بضبط "حمدى محمد حمدى"، والمسجل شقى خطر تحت رقم 821 ب سرقة وشهرته "حمدى حريقة" وبحوزته لفافتين كبيرة الحجم بداخل كل منهما نبات أخضر عشبى جاف يشبه نبات البانجو، تزن حوالى 6 كيلو ومبلغ مالى قدره "60" جنيهًا، وتليفون محمول ماركة نوكيا ودراجة بخارية.

كما تم ضبط "هيثم إبراهيم حسن"، 27 سنة عاطل وشهرته "هيثم النجس"، ومقيم بنايوس صاحب كارتة تخصص إجرامى رقم 848 /12، والصادر بشأنه قرار ضبط وإحضار فى القضية رقم 13812 لسنة 2015 جنايات المركز سرقة بالإكراه، وبحوزته 11 لفافة ورقية من نبات البانجو تزن حوالى كيلو ونص ومبلغ مالى وقدره 45 جنيهًا وتليفون محمول.

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مصر 365