بالصور.. ضبط تشكيل عصابى عائلى تخصص فى تجارة الحشيش بسوهاج

أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات، برئاسة الرائد أحمد حفنى المشنب، مفتش المنطقة، بإشراف العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وبالتعاون مع النقيب مصطفى الشندويل، وكيل قسم مكافحة جرائم المخدرات بالمديرية، عن ضبط تشكيل عصابى عائلى يقوم بالاتجار فى المواد المخدرة يتزعمه الأب.

كان اللواء محب حمزة، مساعد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد، تلقى بلاغا من قسم مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن سوهاج يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات عن قيام سائق وعامل ووالدهما بالاتجار فى مخدرى الحشيش والأفيون.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات وإخطار اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تم عمل عدة ثابتة ومتحركة مدعومة بمجموعات قتالية أسفرت إحداها عن استهداف حفنى م ض 74 عاما فلاح وم ح م ض 23 عاما وإبراهيم ح م ض 20 عاما عامل بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، حيث تم ضبط الثانى والثالث ولاذ الأب بالفرار وبحوزتهما "600" جرام و"500" جرام أفيون مبلغ "14.365" جنيه و"3" هواتف محمولة وميزان وسلاح أبيض "سكين" ودراجة نارية رقم 92605 سوهاج.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار تم التحفــظ على المضبوطات وكلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهمين وصولاً لأبعاد نشاطهما الإجرامى وضبط المتهم الهارب وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6338 إدارى مركز سوهاج لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة.



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