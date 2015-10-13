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الجنايات تناقش اليوم شهود الإثبات فى محاكمة 213 من "أنصار بيت المقدس"

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الجنايات تناقش اليوم شهود الإثبات فى محاكمة 213 من "أنصار بيت المقدس" الجنايات تناقش اليوم شهود الإثبات فى محاكمة 213 من "أنصار بيت المقدس"
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابى، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، وذلك باستكمالها مناقشة شهود الإثبات.

كان النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، قد سبق وأمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجانى، المحامى العام الأول للنيابة، وفريق موسع من أعضاء النيابة.

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