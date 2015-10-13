مزارع يتهم آخر بإحراق محصول الذرة خاصته بجرجا سوهاج بسبب خلافات عائلية

اتهم مزارع بجنوب محافظة سوهاج مزارعا آخر بإشعال النيران فى محصول الذرة بأرضه الزراعية بسبب خلافات عائلية.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جرجا يفيد تقدم مزارع ببلاغ يتهم فيه أحد الأشخاص بإشعال النيران فى أرضه الزراعية.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العقيد محمد على رئيس فرع بحث الجنوب، والعقيد صلاح أبوالقاسم وكيل الفرع، والرائد المزمل نافع رئيس مباحث مركز شرطة جرجا، تقدم صلاح م م 55 عاما مزارع ببلاغ يفيد قيام محمود م أ من ذات العائلة بإشعال النيران بأرضه الزراعية المزروعة بمحصول الذرة بمساحة "2" فدان ونصف بتحريض من نجل شقيقه الصباح م م بسبب وجود خلافات بين الأخير وآخرين وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3477 إدارى.