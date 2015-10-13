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161 نائبًا إيرانيًا يوافقون على الاتفاق النووى مقابل 59 معارضا

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161 نائبًا إيرانيًا يوافقون على الاتفاق النووى مقابل 59 معارضا 161 نائبًا إيرانيًا يوافقون على الاتفاق النووى مقابل 59 معارضا
صادق مجلس الشورى الإسلامى الإيرانى، فى اجتماعه اليوم الثلاثاء، على تفاصيل مشروع الاتفاق النووى الموقع بين طهران والقوى العظمى.

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية الرسمية، جاءت مصادقة المجلس على مشروع الاتفاق النووى فى إطار مادة واحدة، خلال اجتماعه الذى عقده صباح اليوم بموافقة 161 نائبًا ومعارضة 59 نائبا وامتناع 13 نائبا عن التصويت من اجمالى عدد النواب الـ 250 الحاضرين.
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