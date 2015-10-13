شلل مرورى بشوارع القاهرة والجيزة وسط تواجد مكثف لرجال المرور

شهد عدد من الطرق والميادين الرئيسية فى القاهرة والجيزة حالة من الزحام المرورى، تزامنا مع توجه الطلاب إلى الجامعات والمدارس والموظفين إلى عملهم وسط توجد أمنى لرجال المرور، واستمرار الحملات الأمنية على كافة الكبارى والطرق الرئيسية ومراقبة السرعات المحدده للسيارات.

وتلاحظ وجود كثافات مرورية الطريق الدائرى للمتجه من منطقة السلام وموقف العاشر إلى ميدان المؤسسة، كما شهد أيضا زحام مرورى عند منطقة المريوطية .

وأصيب الطريق الزراعى من مطلع كوبرى قليوب وحتى ميدان المؤسسة بحالة من الشلل المرورى بسبب زيادة عدد السيارات القادمة من محافظات الوجه البحرى وضيق مطلع الطريق الدائرى بمدينة قليوب، كما وصل الزحام السيارات من منطقة المظلات وحتى منطقة أركاديا بطريق الكورنيش.

وزادت الكثافات المرورية أعلى كوبرى 6 أكتوبر من التحرير وحتى مدينة نصر، وكوبرى 15 مايو إلى منطقة وسط البلد زحام مرورى.

وفى ظل التوافد المكثف للمواطنين على محطات مترو الأنفاق، شهدت أرصفة المحطات الرئيسية كشبرا الخيمة والشهداء والسادات والعتبة حالة من الزحام بين المواطنين وسط انتظام فى حركة قطارات المترو.

وأكد مصدر أمنى لليوم السابع أن رجال المرور متواجدون بكافة الطرق والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة لتنظيم الحركة المرورية أمام قائدى السيارات وسحب الكثافات المرورية، لافتا إلى أن الحملات الأمنية على كافة الطرق والميادين مستمرة للكشف على اللوحات المعدنية والرخص المنتهية، وتنظيم الإشارات والتقاطعات.

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