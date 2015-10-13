بالفيديو..الفيشاوى لـ"الإبراشى": انتخبت "صباحى" فى الرئاسة ليكون الحكم مدنيا

قال الفنان فاروق الفيشاوى، إنه يدعم حمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق، لنضاله فى سبيل تحقيق أهداف ثورة 25 يناير من حرية كرامة عدالة اجتماعية، مؤكدا أنه إذا تحققت هذه العدالة تحققت مطالب الشعب المصرى، مضيفا أن الإخوان أدخلت كلمة "عيش" فى ثورة يناير لاستغلال الشعب لصالحهم.

وأكد الفيشاوى، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى عبر برنامجه "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم2"، أنه انتخب "صباحى" فى الانتخابات الرئاسية الماضية من أجل "أن يكون الحكم مدنيا"- على حد قوله، مشددا على أنه سيدعم صباحى فى الانتخابات الرئاسية القادمة، حال ترشحه.

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